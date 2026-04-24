В сети распространился фейк о задержании россиянки за установку ВПН

В сети распространилось фейковое видео о задержании россиянки за установку ВПН

В соцсетях распространяется видео, на котором полиция задерживает девушку якобы за установку ВПН. Однако оригинал видео был снят 24 сентября 2022 года на незаконном митинге. В видео слышен тот же разговор и голос за кадром, что и в фейковом, при этом в поддельный видеоряд вмонтирован вопрос о ВПН.

Это уже не первый фейк о якобы задержаниях за установку ВПН. Подобная информация ранее распространялась в региональных каналах Казани, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Можно сделать вывод, что таким образом злоумышленники пытаются запугать мирное население.

Если говорить о проверке телефона, то в действительности правоохранители могут проверять IMEI мобильного устройства. Это законная процедура, необходимая для того, чтобы узнать, находится ли телефон в розыске. При этом в такую проверку не входит досмотр переписки, приложений и других данных.

Видео задержания девушки якобы за установку ВПН не получило распространения в российских СМИ и является искаженным.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

