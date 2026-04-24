14:38, 24 апреля 2026Мир

Во Франции Зеленского обвинили в отправке украинцев на убой

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Режим президента Украины Владимира Зеленского похищает украинцев прямо с улиц и отправляет их на убой. Об этом французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил на своей странице в социальной сети X.

«В тот самый момент, когда мы выписывали новый чек на 17 миллиардов евро Украине, режим Зеленского продолжал похищать мужчин прямо на улице, чтобы отправить их на убой! Правление мафии, коррупции и смерти!» — написал он.

По словам политика, это то, что Европейский союз (ЕС) заставляет Францию финансировать. Он также призвал не выделять Украине деньги и вооружение.

Ранее Филиппо заявил, что поддержка ЕС и НАТО военных действий на Украине является коллективной «истерикой». Он подчеркнул, что все оружие, поставляемое на Украину, — это антироссийская идеология.

