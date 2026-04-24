18:07, 24 апреля 2026Авто

Водитель на огромном пикапе раздавила роскошный суперкар и не поняла этого

Водитель трехтонного Chevrolet не заметила Lamborghini и припарковалась на нем
Марина Аверкина

Кадр: Carscoops

На одной из парковок во Флориде случилось необычное дорожно-транспортное происшествие, ущерб от которого превысил 300 тысяч долларов (более 23 миллионов рублей). Женщина за рулем трехтонного пикапа Chevrolet Silverado с модифицированной подвеской и увеличенным дорожным просветом буквально заехала на Lamborghini Huracan, пишет Carscoops.

Запись с камеры демонстрирует спокойно двигающийся по парковочной зоне суперкар, на который на скорости въезжает пикап. Торможения при этом не зафиксировано. Слышен хруст во время того, как тяжелый внедорожник наезжает передними колесами на капот спорткара, продолжая движение. Остановив машину, женщина-водитель выходит из нее, видимо, пытаясь понять причину резкого толчка и подъема вверх. От увиденного она хватается за голову. К счастью, на кадрах видно, что водитель Lamborghini не пострадал.

Эксперты издания обратили внимание, что суперкар обладает экстремально низкой посадкой, а Silverado, напротив, поднят почти до максимальных пределов, при которых способен проходить поворот на скорости 72 километра в час без риска опрокидывания. Подобный лифт кузова значительно сокращает переднюю обзорность и расширяет «мертвые» зоны, из-за чего даже секундная потеря концентрации приводит к тяжелым последствиям.

Владелец Huracan сам опубликовал кадры происшествия. Судя по видео, он отнесся к случившемуся с гораздо большим хладнокровием, чем можно было предположить. Эксперты подчеркнули, что по счастливой случайности на месте роскошной машины не оказался пешеход, включая ребенка, или домашнее животное.

Ранее стало известно, что у заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука, арестованного за взятку в размере 18 миллионов рублей, обнаружился целый автопарк. В коллекции есть внедорожники Jeep Grand Cherokee, Cadillac Escalade и Chevrolet Captiva, кроссовер Acura MDX, а также Hyundai, Audi и Skoda.

