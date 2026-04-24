19:42, 24 апреля 2026

Врачи посоветовали ради здоровья сердца включить в меню один продукт

Кардиолог Силав: Жиры в оливках уменьшают воспаление, опасное для сердца
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Simon Lees / PhotoPlus magazine via Getty Images

Оливки могут улучшить здоровье сердца, рассказал американский кардиолог Бретт А. Силав. О неочевидной пользе этого продукта он поговорил с порталом предпринимательницы и телезвезды Марты Стюарт.

Врач посоветовал включить в меню оливки, потому что содержащиеся в них жиры и в особенности олеиновая кислота могут регулировать уровень холестерина: снижают уровень «плохих» липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и повышают уровень «хороших» липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Также олеиновая кислота уменьшает риск развития опасного системного воспаления в организме, которое приводит к образованию холестериновых бляшек и снижает эластичность сосудов, повышая давление и усугубляя проблемы с сердцем.

Кардиолог обратил внимание на то, что оливки содержат и другие полезные для сердца питательные вещества, такие как клетчатка и антиоксиданты. «Наконец, в оливках есть железо, обеспечивающее стабильную работу красных кровяных клеток, и медь, которая поддерживает здоровье сердца и иммунитет», — заключил Силав.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, как кофе связан со здоровьем сердца. По ее словам, при чрезмерном употреблении он может вызывать учащение пульса, ощущение перебоев в работе сердца и проблемы со сном.

