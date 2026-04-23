10:29, 23 апреля 2026

Врач раскрыла влияние кофе на здоровье сердца

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова рассказала, как кофе связан со здоровьем сердца. Влияние этого напитка она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам кардиолога, реакция организма на кофе во многом зависит от дозы, крепости и времени употребления напитка. Если пить слишком много этого напитка, он может вызывать учащение пульса, ощущение перебоев в работе сердца и проблемы со сном. При этом чаще неприятные эффекты появляются, если человек пьет кофе нерегулярно, но большими порциями, уточнила Бонадыкова.

Врач добавила, что наличие или отсутствие кофе в рационе в вопросе профилактики проблем с сердцем вторично. Чтобы снизить риск инфаркта и инсульта, важно в первую очередь контролировать давление, уровень сахара и холестерина, а также отказаться от курения, регулярно заниматься спортом, не набирать лишнего веса и высыпаться.

«Ключевым провокатором проблем с сердцем является сон. Если кофе сдвигает засыпание и снижает качество ночного отдыха, давление и самочувствие часто ухудшаются из-за недосыпа. Типичная схема выглядит так: усталость компенсируют кофеином, сон становится хуже, утром снова растет потребность в кофе. Этот круг повышает чувствительность к симптомам», — добавила Бонадыкова.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.

