Захарова назвала неучем Зеленского

Захарова оценила образованность Зеленского из-за слов о планах России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила образованность президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о планах России втянуть своих союзников в украинский конфликт. Ее слова передает РИА Новости.

«Он стал утверждать, что Россия намерена контролировать всех своих соседей и решать, какой должна быть безопасность в Европе. То, что он неуч, всем понятно, но на кого это рассчитано?» — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия на протяжении многих лет призывала Европейский союз и НАТО выстраивать общую неделимую систему безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к вступлению в конфликт против Украины. По его словам, в приграничных с Белоруссией районах якобы строят дороги, которые ведут на территорию республики.