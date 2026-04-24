12:55, 24 апреля 2026

Захарова оценила образованность Зеленского из-за слов о планах России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила образованность президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о планах России втянуть своих союзников в украинский конфликт. Ее слова передает РИА Новости.

«Он стал утверждать, что Россия намерена контролировать всех своих соседей и решать, какой должна быть безопасность в Европе. То, что он неуч, всем понятно, но на кого это рассчитано?» — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия на протяжении многих лет призывала Европейский союз и НАТО выстраивать общую неделимую систему безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к вступлению в конфликт против Украины. По его словам, в приграничных с Белоруссией районах якобы строят дороги, которые ведут на территорию республики.

    Последние новости

    «Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    Трамп оценил возможность замены Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу

    Голикова заявила об «омолаживании» одной болезни в России

    В России призвали использовать кукурузники против дронов

    Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

    Дачников предупредили о новой мошеннической схеме

    Беспилотную опасность объявили в Чечне

    Хищения при строительстве Нахимовского училища достигли 300 миллионов рублей

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Пакистаном о перемирии с США

    Все новости
