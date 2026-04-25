14:13, 25 апреля 2026

Американское «радио Судного дня» подало сигнал

Американский аналог радио Судного дня HFGCS передал загадочное сообщение
Виктория Клабукова

Фото: Tudor_thephotoguy / Shutterstock / Fotodom  

Американская глобальная военная система связи HFGCS, которую называют аналогом так называемого радио Судного дня, вновь подала сигнал. Радиоперехват был опубликован на сайте soundcloud.com.

В эфире прозвучало загадочное сообщение длиной 21 символ. Транслированный на частоте 8992 килогерца код звучал так: BRADFIELD 6CWCH7 6CWCH7F7TGFSUUJF2TGFS. Значение переданной комбинации букв и цифр остается неясным.

HFGCS (High Frequency Global Communications System) — это сеть высокочастотной связи, используемая Военно-воздушными силами США для передачи критически важных распоряжений, вплоть до протоколов управления ядерным арсеналом. Система функционирует круглосуточно, а ее наземные станции располагаются в Исландии, Великобритании, Японии и Италии.

Ранее новая шифровка прозвучала в эфире радиостанции УВБ-76. Она состояла из слов «чеченка», «лазер» и «алиментный».

