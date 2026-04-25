Американское «радио Судного дня» подало сигнал

Американский аналог радио Судного дня HFGCS передал загадочное сообщение

Американская глобальная военная система связи HFGCS, которую называют аналогом так называемого радио Судного дня, вновь подала сигнал. Радиоперехват был опубликован на сайте soundcloud.com.

В эфире прозвучало загадочное сообщение длиной 21 символ. Транслированный на частоте 8992 килогерца код звучал так: BRADFIELD 6CWCH7 6CWCH7F7TGFSUUJF2TGFS. Значение переданной комбинации букв и цифр остается неясным.

HFGCS (High Frequency Global Communications System) — это сеть высокочастотной связи, используемая Военно-воздушными силами США для передачи критически важных распоряжений, вплоть до протоколов управления ядерным арсеналом. Система функционирует круглосуточно, а ее наземные станции располагаются в Исландии, Великобритании, Японии и Италии.

Ранее новая шифровка прозвучала в эфире радиостанции УВБ-76. Она состояла из слов «чеченка», «лазер» и «алиментный».