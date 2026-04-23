«Радиостанция Судного дня» сообщила о чеченке с лазером

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слова «чеченка» и «лазер»

Радиостанция УВБ-76 передала два новых слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

В 12:59 по московскому времени в эфире так называемого радио Судного дня прозвучала двойная шифровка со словами «чеченка» и «лазер». До этой шифровки, в 12:51 было передано слово «алиментный». Ранее эти слова не появлялись на частоте УВБ-76.

16 апреля УВБ-76 сделала отсылку к американскому герою Супермену. В эфире прозвучало слово «криптонит». 19 апреля в 00:09 по московскому времени прозвучала шифровка слова «пелевизатор» — сообщение было передано на фоне анонса о скором релизе нового романа Виктора Пелевина.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

