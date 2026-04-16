13:10, 16 апреля 2026

«Радиостанция Судного дня» сделала отсылку к Супермену

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово криптонит
Екатерина Лобанова
Кадр: фильм «Супермен»

Радиостанция УВБ-76 передала два новых сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первая за день шифровка вышла в эфир так называемого радио Судного дня в 10:46 по московскому времени. Она содержала номера и слово «ассолев». В 12:28 станция ожила снова и передала шифровку «криптонит». Слова прозвучали на волне УВБ-76 впервые.

Криптонит — это несуществующее на самом деле вещество из комиксов и фильмов о Супермене. Оно единственное может заблокировать силы супергероя, чем часто пользуются его противники.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на фарси сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

