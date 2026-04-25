Медведь напал на человека в российской республике

00:04, 26 апреля 2026Россия

Медведь напал на человека на территории сельского поселения Трусово в Коми
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Медведь напал на человека на территории сельского поселения Трусово в Республике Коми. Об этом сообщила местная администрация на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте внимательны и осторожны! На территории поселения зафиксирован случай нападения медведя на человека!», — предупредили жителей.

Представители администрации также призвали всех граждан соблюдать осторожность и без особой необходимости не выходить в лес, потому что весной дикие животные особенно агрессивны.

В комментариях к посту жители отметили, что нападение косолапого произошло в деревне Мыла.

Ранее медведь растерзал женщину и напал на полицейского на севере Японии.

