Посольство России осудило атаку исламистов в Мали

Посольство России в Мали осудило атаку исламистов из Азавада. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

«Посольство Российской Федерации в Республике Мали самым решительным образом осуждает трусливые нападения, совершенные 25 апреля 2026 года вооруженными террористическими группами в различных регионах страны. Мы считаем эти преступные действия направленными на подрыв безопасности и стабильности государства», — говорится в заявлении.

Посольство выразило соболезнования семьям и близким жертв, а пострадавшим пожелало скорейшего выздоровления. Кроме того, в диппредставительстве подчеркнули солидарность с властями и народом Мали.

Ранее сообщалось, что 25 апреля около 10 утра по московскому времени боевики в количестве более 2000 человек атаковали военные позиции сразу в четырех городах: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В отражении атаки приняли участие российские войска.