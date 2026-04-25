Российская школьница впала в кому после купания в бассейне отеля

В Москве девочка впала в кому после купания в бассейне отеля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По данным канала, 12-летняя школьница приехала из Петербурга в столицу с группой других детей и разместились в гостинице Radisson «Славянская».

Во время купания в купания в бассейне она в какой-то момент начала захлебываться. Свидетели происходящего вытащили девочку из воды и реанимировали, но позже пострадавшая впала в кому. Вызванные на место происшествия медики экстренно госпитализировали ребенка.

