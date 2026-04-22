14:53, 22 апреля 2026Россия

Российская восьмиклассница выпала из окна во время урока

В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока в гимназии №32
Майя Назарова
Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока в гимназии №32. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным российского издания, девочка отпросилась с занятия и не вернулась в класс. Предварительно, несовершеннолетняя выжила. У нее выявили множество травм.

К зданию гимназии прибыли сотрудники полиции и медики. Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого стало известно, что в городе Заречный Свердловской области учащегося шестого класса нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома на улице Ленина.

Еще раньше в Красноармейском районе Волгограда школьницу с многочисленными переломами нашли под окнами дома. Девочка выпала с четвертого этажа. Ее доставили в больницу.

