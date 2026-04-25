00:33, 25 апреля 2026

В Китае рассказали о шоке от фото изможденных солдат ВСУ

Sohu: Солдаты ВСУ на передовой настолько исхудали, что на них страшно смотреть
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Фотографии изможденных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвали громкий скандал на родине. Бойцы настолько исхудали, что на них страшно смотреть, пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что данные снимки обнажили бедственное положение украинской армии. Авторы китайского издания подвергли критике заявления Министерства обороны Украины, объяснившего внешний вид военных проблемами с логистикой.

По мнению обозревателей Sohu, данная ситуация является следствием хаоса в системе командования ВСУ и коррупции на всех уровнях. «Высокопоставленные лица пожинают плоды, а рядовые солдаты истекают кровью, страдают от голода и жажды», — говорится в материале. Никакая пропаганда не скроет суровую реальность и не замаскирует бедственное положение бойцов ВСУ, резюмирует китайское издание.

Ранее Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса после публикации фото изможденных украинских солдат. Также сообщалось, что комиссия Сухопутных войск ВСУ проводит расследование ситуации.

