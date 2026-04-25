В Китае рассказали о шоке от фото изможденных солдат ВСУ

Sohu: Солдаты ВСУ на передовой настолько исхудали, что на них страшно смотреть

Фотографии изможденных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвали громкий скандал на родине. Бойцы настолько исхудали, что на них страшно смотреть, пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что данные снимки обнажили бедственное положение украинской армии. Авторы китайского издания подвергли критике заявления Министерства обороны Украины, объяснившего внешний вид военных проблемами с логистикой.

По мнению обозревателей Sohu, данная ситуация является следствием хаоса в системе командования ВСУ и коррупции на всех уровнях. «Высокопоставленные лица пожинают плоды, а рядовые солдаты истекают кровью, страдают от голода и жажды», — говорится в материале. Никакая пропаганда не скроет суровую реальность и не замаскирует бедственное положение бойцов ВСУ, резюмирует китайское издание.

Ранее Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса после публикации фото изможденных украинских солдат. Также сообщалось, что комиссия Сухопутных войск ВСУ проводит расследование ситуации.