16:24, 26 апреля 2026Россия

Названо количество сбитых над российскими регионами дронов

Над Белгородской и Курской областями было сбито 14 БПЛА за 7 часов
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Системы противовоздушной обороны (ПВО) с утра сбили над Белгородской и Курской областями более десятка дронов. Об этом сообщает ТАСС.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что силы ПВО активно работали в небе над российскими регионами с 9 до 16 часов дня по Москве. За семь часов было уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ведомстве подчеркнули, что в небе над приграничными регионами России были ликвидированы беспилотники самолетного типа.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что почти полсотни беспилотных летательных аппаратов сбили системы противовоздушной обороны над регионами России за два часа. Украинские дроны были уничтожены в небе над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

