Почти полсотни дронов сбили силы ПВО над регионами России за два часа

Почти полсотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) над регионами России за два часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«26 апреля в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Вологодскую область оказался пробит трубопровод серной кислоты на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит» в Череповце.