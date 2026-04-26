09:25, 26 апреля 2026Россия

Почти полсотни дронов сбили силы ПВО над регионами России за два часа

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Почти полсотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) над регионами России за два часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«26 апреля в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Вологодскую область оказался пробит трубопровод серной кислоты на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит» в Череповце.

