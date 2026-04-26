16:49, 26 апреля 2026Россия

Белгородская область подверглась новой атаке дронов ВСУ

Антонина Черташ
Белгородская область в понедельник, 26 апреля, подверглась новой атаке дронов ВСУ, в результате которой пострадали пять мирных жителей, один получил смертельные травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в Шебекинском округе FPV-беспилотник ударил по частному дому в селе Вознесеновка — мужчина получил множественные осколочные ранения, реаниматологам не удалось его спасти по пути в больницу. Женщина с осколочным ранением шеи доставлена в городскую больницу №2 Белгорода.

ВСУ также атаковали коммерческие объекты в поселке Разумное и жилой дом в городе Шебекино. В Разумном повреждены два коммерческих здания и восемь легковых автомобилей, пострадали две женщины — одна получила баротравму, вторая осколочные ранения живота. В Шебекино от удара беспилотника пострадали еще две женщины, повреждены остекление, забор и фасад жилого дома. Всех раненых осмотрели врачи, большинству назначено амбулаторное лечение, две пациентки госпитализированы.

Ранее также сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую область. Тогда Белгороде в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ получили ранения мужчина и женщина.

