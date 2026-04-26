Глава МИД Эстонии обратился с требованием к России

Глава МИД Эстонии Цахкна потребовал от РФ вернуть Украине все энергообъекты

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна потребовал от России вернуть Украине контроль над всеми энергообъектами. Его заявление опубликовано в соцсети X.

«Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль», — написал он.

Глава эстонского МИД также призвал ввести более жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора и принять меры по его изоляции на международных энергетических форумах.

Ранее Цахкна заявил, что власти Эстонии не видят признаков подготовки России к войне со странами Прибалтики.