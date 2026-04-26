18:12, 26 апреля 2026

Глава МИД Эстонии Цахкна потребовал от РФ вернуть Украине все энергообъекты
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна потребовал от России вернуть Украине контроль над всеми энергообъектами. Его заявление опубликовано в соцсети X.

«Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль», — написал он.

Глава эстонского МИД также призвал ввести более жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора и принять меры по его изоляции на международных энергетических форумах.

Ранее Цахкна заявил, что власти Эстонии не видят признаков подготовки России к войне со странами Прибалтики.

    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ признал наступление России по всей линии фронта

    В Европе испугались последствий решения ЕС против России и Китая

    Глава МИД Эстонии обратился с требованием к России

    В матче КХЛ судьи удалили со льда всех хоккеистов

    Трамп призвал засекретить бальный зал в Белом доме

    Раскрыта цель стрелявшего на приеме с Трампом в Вашингтоне

    Стало известно о взломе аккаунта бывшего мужа российской блогерши Лерчек

    Главный тренер «Пари НН» обвинил судей в помощи «Спартаку»

    Нарколог назвал самый мощный катализатор старения мозга

    Стоматолог перечислила убивающие зубы продукты

    Все новости
