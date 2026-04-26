Мать и бабушка россиянина-перебежчика пострадали в результате удара ВСУ

В Шебекино при ударе ВСУ пострадали родные мужчины, ставшего перебежчиком

Мать и бабушка россиянина, сбежавшего на Украину и вступившего в запрещенный в РФ полк «Азов» (запрещен в России как террористическая организация), получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по городу Шебекино. Об этом сообщает SHOT.

Женщинам, которые оказались родными 29-летнего Ивана, несколько лет назад предавшего свою семью и уехавшего на Украину после общения с вербовщиками из Харькова, оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Россиянина-перебежчика заочно обвиняют в посягательстве на жизнь военнослужащих: по данным СК РФ, он стрелял по ногам российских военных. В результате удара ВСУ Шебекино год назад получил смертельные травмы отец Ивана — 56-летний Виктор, который был категорически против отъезда сына. Мужчину госпитализировали после обстрела, но врачи не смогли его спасти.

Иван, по информации SHOT, после переезда занимался вымогательством у бизнесменов в Харьковской области, а затем вступил в запрещенный «Азов». С тех пор он ни разу не выходил на связь с родными.

Ранее сообщалось, что Белгородская область в понедельник, 26 апреля, подверглась новой атаке дронов ВСУ. В результате пострадали пять мирных жителей, один получил смертельные травмы.