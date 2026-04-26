Названа одна особенность мощнейшего налета ВСУ на Севастополь

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками

У мощнейшего ночного налета на Севастополь Вооруженных сил Украины (ВСУ) была одна особенность. Об этом рассказал в MAX губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, город был атакован около 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), начиненных металлическими шариками. До этого глава города сообщал, что 71 воздушная цель была уничтожена. Он призвал горожан при сигнале тревоги немедленно уходить с открытого пространства и держаться подальше от окон.

«Это действительно был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь», — сказал Развожаев.

По словам губернатора, целью массированной атаки ВСУ было запугать севастопольцев. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.