16:43, 26 апреля 2026Россия

Названа одна особенность мощнейшего налета ВСУ на Севастополь

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РаZVожаев / MAX

У мощнейшего ночного налета на Севастополь Вооруженных сил Украины (ВСУ) была одна особенность. Об этом рассказал в MAX губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, город был атакован около 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), начиненных металлическими шариками. До этого глава города сообщал, что 71 воздушная цель была уничтожена. Он призвал горожан при сигнале тревоги немедленно уходить с открытого пространства и держаться подальше от окон.

«Это действительно был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь», — сказал Развожаев.

По словам губернатора, целью массированной атаки ВСУ было запугать севастопольцев. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.

    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Белгородская область подверглась новой атаке дронов ВСУ

    Путин дал связанный с Тайсоном совет российскому боксеру

    Названа одна особенность мощнейшего налета ВСУ на Севастополь

    Люди пострадали в результате атаки дронов в российском регионе

    Деталь в образе Энн Хэтэуэй на снимках папарацци сравнили с крысой

    В Японии захотели наладить отношения с Россией

    В России назвали цель массированного удара ВСУ по Севастополю

    Глава российского региона призвал граждан помочь в защите от дронов

    На Западе раскритиковали посла Украины за фото под столом во время покушения на Трампа

    Все новости
