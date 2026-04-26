Названы три возможных направления запуска дронов по Уралу

Летчик Попов назвал три возможных направления запуска БПЛА по Уралу

Стало известно о трех возможных сценариях запуска беспилотников, которые атаковали Урал. Об этом заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал аif.ru.

Первой возможной версией он назвал запуск с территории Казахстана. По мнению летчика, там могли быть заранее размещены комплектующие. Второй версией Попов считает запуск с российских регионов, где дроны могли двигаться вдоль рельефа мимо систем ПВО.

Спикер отметил, что Киев позиционирует, что его дроны могут преодолевать расстояние до 1500 километров.

«Но, как говорят эксперты, размер этих беспилотников таков, что для преодоления такого расстояния они должны быть только топливом заправлены и смогут нести минимум взрывчатого вещества. Я бы поставил эту версию на третье место», — сказал Попов.

