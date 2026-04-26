14:44, 26 апреля 2026Россия

Названы три возможных направления запуска дронов по Уралу

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Стало известно о трех возможных сценариях запуска беспилотников, которые атаковали Урал. Об этом заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал аif.ru.

Первой возможной версией он назвал запуск с территории Казахстана. По мнению летчика, там могли быть заранее размещены комплектующие. Второй версией Попов считает запуск с российских регионов, где дроны могли двигаться вдоль рельефа мимо систем ПВО.

Спикер отметил, что Киев позиционирует, что его дроны могут преодолевать расстояние до 1500 километров.

«Но, как говорят эксперты, размер этих беспилотников таков, что для преодоления такого расстояния они должны быть только топливом заправлены и смогут нести минимум взрывчатого вещества. Я бы поставил эту версию на третье место», — сказал Попов.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru назвал порт Одессы удобной перевалочной базой для поставок Вооруженным силам Украины вооружений из Европы.

