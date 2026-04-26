04:47, 26 апреля 2026

Посол рассказал о сохранившемся среди россиян направлении туризма

Виейра: Россиянки по-прежнему приезжают рожать в Аргентину
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россиянки по-прежнему приезжают рожать в Аргентину, однако их число сократилось. О сохранившемся направлении туризма рассказал посол южноамериканской страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.

«Да, продолжают приезжать. Их число уменьшилось, возможно, в связи с новыми правилами, поскольку раньше было проще получить гражданство Аргентины. Сейчас его получить не так просто. Но они все равно приезжают», — сказал дипломат.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей назвал Россию одним из лидеров нового мирового порядка.

    Последние новости

    Эвакуацию Трампа с торжественного ужина сняли на видео

    Пушилин отметил улучшение ситуации в Константиновке

    Посол рассказал о сохранившемся среди россиян направлении туризма

    Севастополь вновь подвергся атаке ВСУ

    Трамп сыронизировал над своей эвакуацией из отеля

    ВСУ пытались атаковать промплощадку в российском городе

    Раскрыта причина эвакуации Трампа с торжественного ужина

    Россиянам напомнили о вступающих в силу 1 мая законах

    Новый глава ВМС США выступил с заявлением

    Секретная служба эвакуировала Трампа с торжественного ужина

    Все новости
