Пушилин отметил улучшение ситуации в Константиновке

Пушилин: Тактическая обстановка в Константиновке улучшилась

В последнее время тактическая обстановка к Константиновке улучшилась. Успех отметил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

«Мы видим, ситуация меняется в самой Константиновке», — сказал Пушилин, отметив, что на данном участке наблюдается положительная динамика.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов города Константиновка. Кроме того, он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.