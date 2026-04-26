Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 26 апреля 2026Россия

Путин встретится с Аракчи

Песков: Президент РФ Путин планирует принять главу МИД Ирана Аракчи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergei Karpukhin / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что встреча российского лидера с прибывающим в понедельник, 27 апреля, руководителем внешнеполитического ведомства Ирана запланирована.

Ранее об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. В ходе визита в Москву глава иранского МИД обсудит с российскими официальными лицами состояние переговоров с США и другие вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok