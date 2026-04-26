Путин встретится с Аракчи

Песков: Президент РФ Путин планирует принять главу МИД Ирана Аракчи

Президент России Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что встреча российского лидера с прибывающим в понедельник, 27 апреля, руководителем внешнеполитического ведомства Ирана запланирована.

Ранее об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. В ходе визита в Москву глава иранского МИД обсудит с российскими официальными лицами состояние переговоров с США и другие вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.