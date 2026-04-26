Раскрыта причина нежелания госсекретаря США участвовать в переговорах с Ираном

FT: Рубио не участвует в переговорах по Ирану, потому что уверен в провале США

Госсекретарь США Марко Рубио дважды уклонялся от присутствия на важных переговорах по Ирану, пишет Financial Times (FT).

Весьма примечательно, что в обеих поездках [в Исламабад] отсутствовал Рубио, главный дипломат Америки", — говорится в статье.

По словам профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта, госсекретарь не хочет, чтобы его ассоциировали с поражением в войне с Ираном. «Рубио, возможно, уже чувствует, что Иран — это полный провал, и чем меньше он будет с ним связан, тем лучше», — сказал он.

Также отмечается, что снижение публичной роли Рубио указывает на то, что президент США Дональд Трамп склоняется к молниеносным военным вмешательствам.

Ранее сообщалось, что некоторые из ближайших соратников Трампа все чаще рассматривают Рубио как серьезного кандидата на выборах главы государства в 2028 году. Укреплению его позиций послужили работа Рубио по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и непоколебимая преданность американскому лидеру.