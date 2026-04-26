23:00, 26 апреля 2026

Российский военный в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ

Глава ДНР Пушилин: Российский боец в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что боец российского штурмового подразделения в одиночку уничтожил три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом он сообщил в мессенджере Max.

Пушилин уточнил, что это произошло на добропольско-красноармейском направлении. «Не обошлось без героических моментов, без подвигов», — так он описал взятие трех опорных пунктов одним военным.

Глава ДНР добавил, что для выполнения задачи российский солдат использовал взрывные устройства. «Но <…> это действительно заслуживает особого уважения», — заключил он.

Ранее Пушилин рассказал об ожесточенных боях в направлении Доброполья. По его словам, противник старается сдержать продвижение российских бойцов. Однако Пушилин выразил уверенность, что освобождение Доброполья «не за горами».

    Последние новости

    Трамп дал Ирану три дня

    Эстонский катер оказался в водах России из-за поломки

    Жена Трампа развела пчел в Белом доме

    В Подмосковье пошел снег

    На Западе рассказали о ставящей Трампа перед неудобным выбором тупиковой ситуации

    Российский военный в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ

    В ВСУ признали провал «курской авантюры»

    Стало известно о возможном увольнении главы ФБР

    Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

    В Белом доме задумались о бронежилете для Трампа

    Все новости
