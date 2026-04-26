Российский военный в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ

Глава ДНР Пушилин: Российский боец в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что боец российского штурмового подразделения в одиночку уничтожил три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом он сообщил в мессенджере Max.

Пушилин уточнил, что это произошло на добропольско-красноармейском направлении. «Не обошлось без героических моментов, без подвигов», — так он описал взятие трех опорных пунктов одним военным.

Глава ДНР добавил, что для выполнения задачи российский солдат использовал взрывные устройства. «Но <…> это действительно заслуживает особого уважения», — заключил он.

Ранее Пушилин рассказал об ожесточенных боях в направлении Доброполья. По его словам, противник старается сдержать продвижение российских бойцов. Однако Пушилин выразил уверенность, что освобождение Доброполья «не за горами».