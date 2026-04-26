Пушилин рассказал об ожесточенных боях в направлении Доброполья

Любовь Ширижик

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска продвигаются в направлении Доброполья по трассе в районе Новоалександровки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в Мах.

При этом в Белицком и в Новом Донбассе идут ожесточенные бои. По его словам, противник старается сдержать продвижение российских бойцов, но уверен, что освобождение Доброполья «не за горами».

Ранее Пушилин отметил улучшение тактической обстановки в Константиновке.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов города Константиновка. Кроме того, он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.

