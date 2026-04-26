23:36, 26 апреля 2026Россия

В Госдуме заявили об отчаянии Украины

Депутат Госдумы Белик назвал воздушную атаку ВСУ на Севастополь актом отчаяния
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал массированную воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Его слова приводит РИА Новости.

Белик назвал воздушную атаку ВСУ на Севастополь актом отчаяния и попыткой оказать психологическое давление на жителей города. «Она нужна украинской пропаганде для демонстрации своих побед, так как 90 миллиардов, выделяемых Евросоюзом, надолго не хватит, а чтобы попросить еще деньги, нужно показать свои победы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля Украина нанесла мощнейший за последнее время удар по Севастополю. Город атаковали около 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

