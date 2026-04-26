Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 26 апреля 2026Россия

В России назвали цель массированного удара ВСУ по Севастополю

Развожаев: Целью массированного удара ВСУ по Севастополю было запугивание
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал РаZVожаев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели запугать жителей Севастополя массированными ударами по городу. Такое заявление сделал губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

«Конечно, одна из главных целей сегодня у врага — запугать севастопольцев. Уверен, что это не получится. Потому что севастопольцы таким вызовам противостоять умеют», — сказал он.

Развожаев также призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 апреля Киев нанес мощнейший за последнее время удар по Севастополю. Город атаковали около 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Белгородская область подверглась новой атаке дронов ВСУ

    Путин дал связанный с Тайсоном совет российскому боксеру

    Названа одна особенность мощнейшего налета ВСУ на Севастополь

    Люди пострадали в результате атаки дронов в российском регионе

    Деталь в образе Энн Хэтэуэй на снимках папарацци сравнили с крысой

    В Японии захотели наладить отношения с Россией

    В России назвали цель массированного удара ВСУ по Севастополю

    Глава российского региона призвал граждан помочь в защите от дронов

    На Западе раскритиковали посла Украины за фото под столом во время покушения на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok