В России назвали цель массированного удара ВСУ по Севастополю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели запугать жителей Севастополя массированными ударами по городу. Такое заявление сделал губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

«Конечно, одна из главных целей сегодня у врага — запугать севастопольцев. Уверен, что это не получится. Потому что севастопольцы таким вызовам противостоять умеют», — сказал он.

Развожаев также призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.

Ранее стало известно, что в ночь на 26 апреля Киев нанес мощнейший за последнее время удар по Севастополю. Город атаковали около 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).