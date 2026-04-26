21:52, 26 апреля 2026

В российском регионе при атаке ВСУ пострадала сотрудница сельхозпредприятия

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала сотрудница сельхозпредприятия на хуторе Вязовской Краснояружского округа. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Женщина получила баротравму, госпитализация ей не потребовалась, она продолжит лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены фасад и вход в одном из корпусов.

В Белгороде дрон повредил кровлю социального объекта, в Шебекино тоже, также повреждения получили автомобиль и автобус. В Шебекинском и Грайворонском округах из-за атак ВСУ осколками посечены транспортные средства и фасады, выбито остекление.

Ранее сообщалось, что Белгородская область в понедельник, 26 апреля, подверглась новой атаке дронов ВСУ. В результате пострадали пять мирных жителей, один получил травмы, не совместимые с жизнью.

