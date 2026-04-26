Люди пострадали в результате атаки дронов в российском регионе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 26 апреля 2026Россия

Филимонов: 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Вологодской области
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион пострадали люди. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Филимонова.

«Уважаемый Георгий Юрьевич! На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов домой (ожоги)», — процитировал Георгий Филимонов отчет первого заместителя губернатора Светланы Пономаревой.

Ранее глава региона заявил, что в результате ночной атаки на Вологодскую область был поврежден трубопровод с серной кислотой. Он расположен на территории предприятия азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит».

Ранее в Минобороны России рассказали, что над регионами России сбили 49 беспилотников за два часа. Средства ПВО работали в Белгородской, Вологодской, Ярославской областях, Республике Крым, а также над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok