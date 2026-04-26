ВС России нанесли удар по еще одному объекту в Днепропетровске

БПЛА «Герань-2» атаковали инфраструктурный объект в Днепропетровске

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань-2» атаковали инфраструктурный объект в Днепропетровске. О еще одном нанесенном Вооруженными силами (ВС) России ударе сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Ударам дронов-камикадзе “Герань-2” в Днепропетровске подвергся еще один объект инфраструктуры», — говорится в публикации.

Другие подробности произошедшего в данный момент неизвестны.

Ранее в сети появились кадры, запечатлевшие момент атаки дрона-камикадзе «Герань-2» по автозаправочной станции в Днепропетровске.