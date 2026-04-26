22:32, 26 апреля 2026Мир

Яхта российского миллиардера прошла через заблокированный Ормузский пролив

«Деловой Петербург»: Суперъяхта Nord прошла через закрытый Ормузский пролив
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com

Суперъяхта Nord, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, прошла через заблокированный Ормузский пролив. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса Marinetraffic.

Уточняется, что 142-метровое судно вышло 24 апреля из Дубая и направилось в Оман, несмотря на то что водная артерия закрыта для судоходства, о чем неоднократно заявляли Корпус стражей исламской революции (КСИР) и США.

Ранее стало известно, КСИР захватил контейнеровозы MSC-Francesca и Epaminondas в Ормузском проливе. Поясняется, что суда пытались тайно пройти через пролив.

    Последние новости

    Трамп дал Ирану три дня

    Эстонский катер оказался в водах России из-за поломки

    Жена Трампа развела пчел в Белом доме

    В Подмосковье пошел снег

    На Западе рассказали о ставящей Трампа перед неудобным выбором тупиковой ситуации

    Российский военный в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ

    В ВСУ признали провал «курской авантюры»

    Стало известно о возможном увольнении главы ФБР

    Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

    В Белом доме задумались о бронежилете для Трампа

    Все новости
