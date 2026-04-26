Яхта российского миллиардера прошла через заблокированный Ормузский пролив

Суперъяхта Nord, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, прошла через заблокированный Ормузский пролив. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса Marinetraffic.
Уточняется, что 142-метровое судно вышло 24 апреля из Дубая и направилось в Оман, несмотря на то что водная артерия закрыта для судоходства, о чем неоднократно заявляли Корпус стражей исламской революции (КСИР) и США.
Ранее стало известно, КСИР захватил контейнеровозы MSC-Francesca и Epaminondas в Ормузском проливе. Поясняется, что суда пытались тайно пройти через пролив.