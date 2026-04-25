КСИР объявил о захвате двух судов после попытки пройти через Ормузский пролив

КСИР захватил два судна после попытки пройти через Ормузский пролив

Корпус стражей иранской революции (КСИР) захватил контейнеровозы MSC-Francesca и Epaminondas в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Поясняется, что суда пытались тайно пройти через пролив. До этого они неоднократно нарушали правила, ставилипод угрозу безопасность на море, и в итоге были перехвачены «в соответствии с требованиями защиты прав иранского народа в этом стратегически важном водном пути».

Ранее сообщалось, что в Иране произошел раскол по поводу Ормузского пролива. По данным The Wall Street Journal, КСИР возмутился после сообщения министра иностранных дел Аббаса Аракчи об открытии Ормузского пролива. Это усилило разногласия между радикалами и умеренным политическим крылом в Иране. Издание предположило, что заявление главы ведомства о «полностью открытом» проливе было попыткой продемонстрировать гибкость на фоне истекающего срока перемирия.