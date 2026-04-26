Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 26 апреля 2026

Зеленский впервые назвал статьи расходов 90 миллиардов евро от ЕС

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Первый транш от кредита в 90 миллиардов евро пойдет на внутреннее производство защиты Украины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Безусловно, первый транш [в размере 45 миллиардов евро] мы будем направлять на внутреннее производство средств защиты Украины», — назвал он.

При этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что кредит от Европейского союза (ЕС) не затрагивает расходы на восстановление энергетики. Для этого, по словам чиновника, будут необходимы дополнительные вложения в размере 5,4 миллиарда евро (почти 500 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС окончательно утвердил кредит Киеву на сумму 90 миллиардов евро. «Обещано, выполнено, реализовано», — указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok