Зеленский впервые назвал статьи расходов 90 миллиардов евро от ЕС

Зеленский: Первый транш 90 миллиардов евро обеспечит производство защиты страны

Первый транш от кредита в 90 миллиардов евро пойдет на внутреннее производство защиты Украины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Безусловно, первый транш [в размере 45 миллиардов евро] мы будем направлять на внутреннее производство средств защиты Украины», — назвал он.

При этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что кредит от Европейского союза (ЕС) не затрагивает расходы на восстановление энергетики. Для этого, по словам чиновника, будут необходимы дополнительные вложения в размере 5,4 миллиарда евро (почти 500 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС окончательно утвердил кредит Киеву на сумму 90 миллиардов евро. «Обещано, выполнено, реализовано», — указал он.