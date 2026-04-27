Буданов описал экспорт украинской военной продукции фразой «Украина больше не нужна»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 27 апреля 2026

Буданов: Киев не принимает меры о недопуске выезда производств военной продукции
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandr Gusev / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Киев не принимает меры о недопуске выезда производств военной продукции и производящего ее персонала. Так на вопрос о видении украинского военного экспорта ответил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

По его словам, перед Киевом стоит задача о недопущении неконтролируемого вывоза технологий за рубеж. Причина — невозможность заработать на налогах.

«Дочерняя компания через короткий промежуток времени, если она делалась как дочерняя, становится юридически автономной. И все, до свидания. Технология вывезена, инженеры вывезены, производство налажено, поэтому Украина больше здесь не нужна», — добавил он.

Ранее Буданов пообещал «очеловечить» принудительную мобилизацию. По его словам, это не подразумевает отмену обязательного призыва в вооруженные силы страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok