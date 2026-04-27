Буданов: Киев не принимает меры о недопуске выезда производств военной продукции

Киев не принимает меры о недопуске выезда производств военной продукции и производящего ее персонала. Так на вопрос о видении украинского военного экспорта ответил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

По его словам, перед Киевом стоит задача о недопущении неконтролируемого вывоза технологий за рубеж. Причина — невозможность заработать на налогах.

«Дочерняя компания через короткий промежуток времени, если она делалась как дочерняя, становится юридически автономной. И все, до свидания. Технология вывезена, инженеры вывезены, производство налажено, поэтому Украина больше здесь не нужна», — добавил он.

Ранее Буданов пообещал «очеловечить» принудительную мобилизацию. По его словам, это не подразумевает отмену обязательного призыва в вооруженные силы страны.