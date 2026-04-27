14:13, 27 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Эксперт по этикету высказалась о красном списке Буданова с бранью на обложке

Эксперт по этикету Холгова раскритиковала блокнот Буданова с бранью на обложке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Человек столь высокого ранга, как глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), не имеет морального права публично демонстрировать предметы с бранью, заявила эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова. Таким образом она высказалась в беседе с «Лентой.ру» о фотоснимке рабочего стола политика.

Ранее журналисты опубликовали кадры, снятые в рабочем кабинете Буданова. На столе политика виднеется много книг и документов, при этом на переднем плане лежит красный блокнот, на обложке которого большими черными буквами написано «Список пидорасов 2026».

«Конечно, это неэтично. Конечно, человек такого ранга не имеет моральных прав обнародовать такие вещи. Даже если, например, материться — это его естественный способ выражения своих мыслей, публично такие вещи делать нельзя. Конечно, это порицается, потому что политики, неважно какого государства, слуги народа, и они должны быть примером для народа», — прокомментировала Холгова.

До этого Буданов обещал «очеловечить» принудительную мобилизацию. При этом он подчеркивал, что это не подразумевает отмену обязательного призыва в вооруженные силы страны.

