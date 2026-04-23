Бывший СССР
12:52, 23 апреля 2026

Буданов пообещал «очеловечить» принудительную мобилизацию на Украине

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал «очеловечить» принудительную мобилизацию в республике. Его слова передает «Страна.ua».

«Единственное, что можно попытаться действительно реформировать, — это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода», — заявил Буданов.

По его словам, власти страны, тем не менее, не будут прекращать принудительную мобилизацию граждан.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад ищет замену украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, на эту роль рассматривают Буданова.

    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

    Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

    В России запустили завод по выпуску автомобильных двигателей

    Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

    Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

    Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

    Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

    Военный описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер»

    В России отреагировали на визит принца Гарри на Украину

    Все новости
