Экс-премьер Азаров: Запад и США рассматривают Буданова как замену Зеленскому

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад ищет замену украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Азарова, Зеленский себя изжил, а его фигура не приносит западным структурам пользы. Он подчеркнул, что требуется более серьезный образ, на роль которого Запад рассматривает главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В этом плане Запад присматривается к Буданову. Американцы тоже. Этот процесс запущен, он движется», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на Украине Буданова продвигают в качестве противовеса Зеленскому. Подчеркивается, что Буданов укрепил свой управленческий и международный капитал.

