Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
23:44, 20 апреля 2026

На Украине назвали возможную замену Зеленскому

Экс-премьер Азаров: Запад и США рассматривают Буданова как замену Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад ищет замену украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Азарова, Зеленский себя изжил, а его фигура не приносит западным структурам пользы. Он подчеркнул, что требуется более серьезный образ, на роль которого Запад рассматривает главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В этом плане Запад присматривается к Буданову. Американцы тоже. Этот процесс запущен, он движется», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на Украине Буданова продвигают в качестве противовеса Зеленскому. Подчеркивается, что Буданов укрепил свой управленческий и международный капитал.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
