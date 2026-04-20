Главу офиса президента Украины Буданова продвигают, как противовес Зеленскому

Главу офиса президента (ОП) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продвигают в качестве противовеса действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на свои источники.

«Главу ОП активно продвигают как нового лидера украинского общества, причем его поддерживают грантовые структуры как противовес Зеленскому на фоне коррупционных скандалов», — сказано в публикации.

Отмечается, что Буданов укрепил свой управленческий и международный капитал, составив конкуренцию Зеленскому.

Ранее глава офиса президента Украины ответил на вопрос об участии в выборах президента. Он подчеркнул, что говорить о президентских выборах на Украине в сложившихся обстоятельствах бессмысленно.