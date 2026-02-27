Буданов ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

Буданов: Говорить о выборах на Украине в сложившихся обстоятельствах бесполезно

Говорить о президентских выборах на Украине в сложившихся обстоятельствах бесполезно. Так на вопрос о своем возможном участии в выборах главы государства ответил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью ливанскому изданию Al Modon.

Журналист газеты спросил у Буданова, считает ли он возможным проведение выборов при прекращении огня на 60 дней и стал бы он баллотироваться, если бы выборы состоялись.

«Моя задача сейчас — наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в сложившихся обстоятельствах бесполезно», — ответил глава офиса украинского лидера.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк оценил вероятность проведения выборов в 2026 году. По его мнению, парламентские или президентские выборы на Украине вряд ли состоятся.