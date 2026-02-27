Реклама

Вероятность проведения выборов на Украине в 2026 году оценили

Депутат Рады Нагорняк: Выборы на Украине в 2026 году вряд ли состоятся
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Парламентские или президентские выборы на Украине в 2026 году вряд ли состоятся. Вероятность проведения выборов оценил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в интервью «Новости. Live».

По его словам, какие-либо попытки поставить конфликт на паузу на несколько месяцев, чтобы открыть избирательные участки — это опасный путь для Украины.

«Сейчас нам необходимо сосредоточиться на том, как выстоять в этой войне и как заставить Россию уступить, чтобы мы могли добиться мира на украинских условиях, а не на тех условиях, которые нам сегодня навязывают США и Россия», — заявил он.

Нагорняк отметил, что реальный запуск избирательного процесса возможен только после полного прекращения боевых действий. Депутат Рады добавил, что Украине понадобится длительный переходный период для обеспечения безопасного голосования.

Ранее результаты исследования международной компании Ipsos показали, что менее 50 процентов граждан Украины доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Опрошенные поставили на первое место посла Украины в Лондоне и экс-главкома украинской армии Валерия Залужного, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

