Галкин растратил миллиарды «Роснано»

17:51, 27 апреля 2026

Глава «Пластик лоджик» Галкин получил 9 лет за растрату 6 млрд рублей «Роснано»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Первый канал

Гагаринский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего гендиректора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина за растрату шести миллиардов рублей, принадлежащих «Роснано». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Как установил суд, деньги Галкин растратил под видом организации производства гибкого планшета. Ему также назначили штраф в размере 15 миллионов рублей.

Дело экс-главы «Пластик лоджик» поступило в суд летом 2025 года. По версии следствия, с декабря 2011 года по март 2021-го он брал у «Роснано» деньги для производства гибкого российского планшета, которыми собирались снабдить российские школы.

Заодно с Галкиным действовали заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, инвестиционный директор инвестиционного дивизиона Николай Тычинин и другие. Налаживать производство техники никто из перечисленных не собирался. Ущерб составил 6,6 миллиарда рублей.

