06:29, 27 апреля 2026Мир

Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Санкт-Петербург. Там у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство IRNA.

«Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в понедельник утром прибыл в Санкт-Петербург с целью встречи ... с президентом России», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал посол Исламской Республики Казем Джалали, с представителями России дипломат будет обсуждать состояние переговоров с Соединенными Штатами, а также другие вопросы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

