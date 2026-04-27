08:47, 27 апреля 2026Силовые структуры

Хищение 50 миллионов рублей из российского бюджета оценили в условный срок

В Свердловской области суд вынес приговор за хищение 48,5 млн на уборке дорог
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Свердловской области суд вынес приговор за хищение 48,5 миллиона рублей на уборке дорог. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

На скамье подсудимых оказались управляющий подрядной организации «УралДорТехнологии» Роман Жданов и бывший исполнительный директор этой же компании Светлана Тамбовцева. Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Женщину — к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 150 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденные фактически управляли субподрядной организацией «Строительство и эксплуатация дорог». В период с октября 2022 по май 2023 года подсудимые искусственно завысили объем выполненных работ по очистке региональных трасс от снега и льда и отсыпку пескосоляной смесью. Это причинило ущерб бюджету на 48,5 миллиона рублей.

Ранее в Коми задержали граждан за аферу с жилищными сертификатами для переселенцев.

    Последние новости

    Раскрыты последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Выдававшие себя за моделей вебкамщицы из российского региона попали на видео

    Семье российского участника СВО отказали в выплатах из-за причины его смерти

    Опасные прыгающие черви продолжили нашествие

    Внешность дочери Дмитрия Маликова в купальнике вызвала споры в сети

    Apple выпустит свой самый дорогой ноутбук

    Россиянка описала курорт в Мексике фразой «выжили — уже праздник»

    На Украине сообщили о разрушении одного энергообъекта

    Российский рынок труда столкнулся с новой проблемой

    Хищение 50 миллионов рублей из российского бюджета оценили в условный срок

    Все новости
