Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 27 апреля 2026Экономика

Маск захотел через суд вернуть создателя ChatGPT к альтруизму

Дмитрий Воронин

Фото: Gene Blevins / Reuters

Основавшие в середине прошлого десятилетия ИИ-стартап OpenAI Илон Маск и Сэм Альтман на этой неделе встретятся «лицом к лицу» в судебном процессе по иску Маска, утверждающего, что Альтман и другие руководители создателя ChatGPT «обогатились, отказавшись от альтруистических принципов компании и превратившись в коммерческую компанию с миллиардными инвестициями от Microsoft». Об этом пишет Bloomberg.

В свою очередь OpenAI и Альтман обвиняют самого богатого человека в мире в преследовании, заявляя, что настоящая цель иска, в рамках которого Маск требует 134 миллиарда долларов, состоит в подрыве конкуренции с его собственным стартапом xAI.

В случае победы в суде Маск намерен передать полученные огромные деньги благотворительному подразделению OpenAI. Также он добивается отстранения Альтмана и президента OpenAI Грега Брокмана от руководящих должностей и возвращения статуса стартапа как полноценной некоммерческой исследовательской организации. Для этого нужно будет отменить реструктуризацию OpenAI, направленную на получение прибыли. Ее Альтман объяснял нуждами работы по созданию искусственного общего интеллекта (AGI), который, по его словам, принесет пользу человечеству.

Маск покинул OpenAI в 2018 году в связи с разногласиями по поводу развития компании. Он утверждает, что вложения Microsoft способствовали отказу от миссии ИИ-стартапа. В самой OpenAI называют претензии несправедливыми, отмечая, что Маск изначально был готов к переходу на коммерческую деятельность и в какой-то момент предлагал поглощение компании со стороны Tesla.

Суд важен в контексте запланированного на ближайшие месяцы выхода OpenAI на биржу. Компанию оценили в 852 миллиарда долларов; к этим уровням подбирается и ее ключевой конкурент на рынке искусственного интеллекта Anthropic — создатель популярного семейства языковых моделей Claude.

Как пишет агентство, возможный кризис в OpenAI может открыть путь для ее конкурентов, включая xAI самого Маска, разработавшую чат-бот Grok.

Ранее сообщалось, что xAI, стремясь переманить крупных клиентов OpenAI и Anthropic, стала направлять своих представителей в офисы потенциальных покупателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok