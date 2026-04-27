Москвичи стали массово отказываться от смены шин

Из-за снегопада в Москве автомобилисты отменили 90 % записей в шиномонтаж

Обрушившийся на Москву мощный снегопад вынудил столичных автомобилистов пересмотреть ближайшие планы и отменить визит в шиномонтажные мастерские для замены покрышек. По словам опрошенных мастеров, отменено до 90 процентов записей. Такие данные приводит Telegram-канал «Shot Проверка».

За неполные сутки в городе выпало почти 50 процентов от месячной нормы осадков (и снег продолжает идти), на дорогах — снежная каша. Из-за этого автовладельцы, которые еще не успели сменить зимние шины на летние, но записавшиеся в автосервисы на сегодня и ближайшие дни, сдвигают запись на недели вперед. Источник пишет, что среди водителей нашелся «паникер», который приехал в шиномонтаж и попросил «переобуть» его автомобиль снова в «зимнее».

Поездки на летних шинах в таких погодных условиях опасны из-за резкого снижения сцепления колес с дорожным полотном. В результате увеличивается тормозной путь, ухудшается управление на поворотах и при торможении, следовательно, резко возрастет риск ДТП, напоминают автоэксперты.

Ранее стало известно, что метель обрушила десятки деревьев в столице и регионе. Во дворах домов по улице Бирюлевской и в районе Текстильщиков деревья рухнули прямо на припаркованные автомобили. На улице Малой Тульской дерево, не выдержав натиска стихии, снесло светофор и дорожные знаки.