Мужчина завербовал российского подростка в ИГИЛ

Дагестанца Ахмедова приговорили к 15 годам за вовлечение подростка в ИГИЛ

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы уроженца Дагестана Анвера Ахмедова, который вовлек подростка в террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как установил суд, 6 июля 2022 года Ахмедов начал переписку с участником «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). В тот же день он присягнул террористам на верность и начал уговаривать несовершеннолетнего вступить в их ряды вместе с ним.

Спустя почти четыре года мужчину признали виновным по статьям 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Первые четыре года от назначенного срока он проведет в тюрьме.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили вербовку 12-летнего школьника из Приморья, пытавшегося купить читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2».