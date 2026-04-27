13:10, 27 апреля 2026Мир

На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

Daily Mirror: На Шри-Ланке задержали 22 монахов за перевозку 112 кг наркотиков
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gabrielle Fonseca Johnson / Reuters

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали в аэропорту Бандаранаике 22 буддийских монахов по подозрению в перевозке более 110 килограммов наркотиков. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

«Группа была задержана сотрудниками Бюро по борьбе с наркотиками поздно вечером в субботу, 25 апреля, по прибытии из Таиланда. Действуя на основании полученной информации, сотрудники осмотрели багаж, перевозимый группой, и обнаружили около 112 килограммов наркотиков, спрятанных в тайниках», — сказано в сообщении.

Изъятая партия стала крупнейшей в истории в истории международного аэропорта Бандаранаике, а ее стоимость оценивается более чем в 1,1 миллиарда ланкийских рупий (примерно 3,45 миллиона долларов).

По предварительным данным, операция могла координироваться тремя монахами из храма в районе Джамбуралия, которые, как утверждается, привлекли еще 19 человек через социальные сети.

Следствие также считает, что большинство задержанных молодых монахов, многие из которых младше 30 лет и продолжают обучение в вузах, могли быть введены в заблуждение. Им, предположительно, обещали бесплатные авиабилеты, проживание и питание, а перевозимый груз был представлен как «учебные материалы и сладости» для школьников.

Ранее сообщалось, что буддийского монаха выгнали из монастыря на северо-востоке Таиланда из-за покупки пива в местном магазине.

