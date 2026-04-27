Польша заявила о желании создать «армаду дронов» с помощью Украины

13:55, 27 апреля 2026

Туск: Польша хочет создать «армаду дронов» с помощью Украины
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Туск. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польша хочет создать «армаду дронов» с помощью Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с главой украинского правительства Юлией Свириденко, сообщает РИА Новости.

«Польский план строительства армады дронов будет планом, который будет поддерживаться [Киевом]», — сказал он.

Туск подчеркнул, что дроны будут создаваться как за польские, так и за европейские средства.

Уточняется, что данное заявление прозвучало на фоне разоблачения Министерства обороны России, раскрывшего список европейских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и в Польше.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пошутил об «отсутствии русских» на заседании Евросоюза и попал в неловкую ситуацию, когда сзади него появился словацкий премьер Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами. Туск поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и нервно моргнул.

    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Путин процитировал высказывание Солженицына о власти

    Все новости
